Son Dakika Haberleri: Polisten Dinlenme ve Eğlence Yerlerine Uygulama

Polisten Dinlenme ve Eğlence Yerlerine Uygulama

20 dakika önce

Düzce Emniyet Müdürlüğünün şehirde huzur ve güven ortamının sağlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

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Düzce Emniyet Müdürlüğünün şehirde huzur ve güven ortamının sağlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kom, Narkotik, Çevik Kuvvet ekipleriyle birlikte Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan asayiş huzur uygulamasında pompalı tüfekten aranan şahısla hacizli araçtan kurusıkı tabancaya kadar birçok suçlu ve suç aletini yakaladı. Yapılan uygulamada 1 tane el dipçikli pompalı tüfek ve 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 24 adet kurusıkı tabanca fişeği, 98 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 51 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 25 adet 45 calibre tabanca fişeği ele geçirildi.

Uygulama sırasında ayrıca 1 hacizli yakalamalı araç tespit edilerek trafikten men edildi. Uygulamalar esnasında GBT de yapan ekipler 6136 SKM, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan U.K isimli cezaevi firarisini de yakaladı. Ekipler uygulama sırasında yakaladıkları tüfek ve kurusıkı tabancayla ilgili idari cezai işlem ile mermiler hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yaptı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

Düzce, Huzur, 3. Sayfa
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