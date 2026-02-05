Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu - Son Dakika
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu
05.02.2026 12:51
Samsun'da polis kontrolünden kaçan Şerafettin İkiz, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde polis kontrolünden kaçan Şerafettin İkiz (44), 2 gün sonra ırmakta, köprünün altında ölü bulundu. Hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Şerafettin İkiz ile bir arkadaşı, 3 Şubat'ta Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan polis denetiminden otomobille kaçtı. İkiz, Paşapınar mevkisine geldiğinde otomobili terk edip uzaklaştı. Diğer şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis kontrolünden kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ SONUCU BELİRLEYECEK

İkiz eve gelmeyince ailesi, Havza Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine İkiz'in son görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Paşapınar Mahallesi'ndeki Tersakan Irmağı'nın debisinin yükseldiği bölgede Şerafettin İkiz'e ait cep telefonu buldu. Bugün saat 03.00 sıralarında telefonun bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında ırmakta köprünün altında İkiz'in cansız bedeni bulundu. İkiz'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Şerafettin İkiz'in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Güvenlik, Güncel, Otopsi, Samsun, Havza, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu - Son Dakika
