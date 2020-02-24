Polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor

7 saat önce

Adana'da polisin peşine düştüğü bir şüpheli otomobiliyle iki araca çarparak olay yerinden kaçtı.

Adana'da polisin peşine düştüğü bir şüpheli otomobiliyle iki araca çarparak olay yerinden kaçtı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde şüpheli bir aracın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Polisi gören sürücü "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre kovalanan araç, Leylak Caddesi'nde bir sivil polis aracı ile hususi bir otomobile çarptı.

Şüpheli, daha sonra aracıyla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis, kaza sırasında plakası düşen otomobildeki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor

Adana Yüregir, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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