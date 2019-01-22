Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçarken Reklam Panosuna Çarptı

Polisten Kaçarken Reklam Panosuna Çarptı

1 saat önce

Polisten kaçarken reklam panosuna çarptıANKARA - Polis uygulama noktasından kaçan sürücü reklam panosuna çarptı.

Polisten kaçarken reklam panosuna çarptı

ANKARA - Polis uygulama noktasından kaçan sürücü reklam panosuna çarptı.
Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesinde Adnan Saygun Caddesinde üzerindeki polis uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan, 06 ET 9801 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Enes T., kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi üzerinde seyir halindeyken Kurtuluş kavşağı mevkiinde kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki reklam panolarına çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kaza yapan aracı tedbir amacıyla kontrol ettikten sonra otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı.
Polisler tarafından araçtan çıkarılarak, üst araması ve alkol muayenesi yapılan sürücü Mustafa Enes T.'nin 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Altındağ, Polis, 3. Sayfa
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