Son Dakika Haberleri: Polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı

Polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı

56 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan kişi, parkta otururken yanına gelen polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı.

Polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan kişi, parkta otururken yanına gelen polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı.
Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçu nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan V.C, Fırat Nehri kenarındaki parkta oturduğu sırada rutin asayiş uygulaması yapan polis ekibinin yanına geldiğini gördü.
Polislerin kendisini gözaltına alacağını düşünüp kaçan V.C, Fırat Nehri'ne atladı.
Polis ekipleri, çevrede buldukları bir tekneyle nehirde bir süre yüzen V.C'nin yanına gidip onu ikna etmeye çalıştı.
Daha sonra tekneye tutunarak kıyıya yaklaşması sağlanan şüpheli, yüzerek kıyıya ulaştı ve kaçtı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:45 Kaynak: AA
Birecik, Şanlıurfa, Polis, Fırat Nehri, Güncel
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