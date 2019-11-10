Son Dakika Haberleri: Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

7 saat önce

Samsun'da polis tarafından aranan bir kişi, polisi fark edince kaçmaya başladı.

Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı, System.String[]

Samsun'da polis tarafından aranan bir kişi, polisi fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan E.B.'yi (30) takibe aldı. Peşindeki polisi fark edince kaçmaya başlayan E.B., yaklaşık 500 metre kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polise direnerek polisin kolunu demir kapıya sıkıştıran E.B., yakalanmaktan kurtulamadı. E.B., Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Yavuzselim Mahallesi, Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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