Polisten Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Aydın'da Yunus Timleri, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ersin Cıstak'ın 13 yaşına giren oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekipleri, Cıstak'ın oğlunu evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Polisler, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Enes Cıstak ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.
Polis memuru Ersin Cıstak, 28 Temmuz 2025'te izinli olarak gittiği Denizli'deki ailesinin yanında bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
