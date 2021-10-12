Son dakika haberleri: Ahlat Emniyet Müdürü Coşar, görevine başladı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Emniyet Müdürü İsa Coşar, göreve başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Engin Pınar'ın yerine, 2. sınıf Emniyet Müdürü İsa Coşar atandı.

İlçede göreve başlayan Coşar, Ahlat'ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ahlat, Anadolu'nun kapısı olarak adlandırılan oldukça güzel bir yer. Tarihi ve doğal güzellikleriyle son derece zengin bir şehir. Burayı tanıdıkça daha çok seveceğime inanıyorum." dedi.