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Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor - Son Dakika

Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor

02.10.2021 15:29
Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor, System.String[]

- Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandı Gürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerde Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Garibaşvili ve diğer liderler sandık başına giderek oyunu kullandı.

- Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandı

Gürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor

TİFLİS - Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerde Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Garibaşvili ve diğer liderler sandık başına giderek oyunu kullandı.

Gürcistan'da 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesinin belirleneceği yerel seçimlerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Merkez Seçim Komisyonu'na göre yerel seçimlerde toplam seçmen sayısının yüzde 17,72'sini oluşturan 619 bin 562 vatandaş saat 12.00'ye kadar oy kullandı. Başkent Tiflis'te bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Garibaşvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin lideri İrakli Kobahidze ve eski Başbakan, Gürcistan İçin lideri Giorgi Gakharia da sandık başına giderek oy kullandı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, ülkedeki kutuplaşmanın sona ermesi için oy kullandığını ifade ederek, "Burası yurttaşların yarın köyde, şehirde yerel meselelere karar verecek kişileri seçtiği yerdir. Aynı zamanda, kutuplaşmanın muhtemelen en az olması gereken yer burasıdır" dedi.

Zurabişvili, "Genel olarak bu, kutuplaşmanın sona ermesi gereken bir seçimdir. Umarım bu şekilde olur, kutuplaşmanın sona ermesi için oy verdim" şeklinde konuştu.

Başbakan Garibaşvili ise halkın sakin bir ortama, barışa, kalkınmaya, refaha, daha fazla işe, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Nihayetinde ülkemiz kazanacak ve insanlarımız birleşecek. Hükümetimizin hayali ve hedefi budur" dedi. Eski Başbakan ve "Gürcistan İçin" partisinin lideri Giorgi Gakharia ise, "Bugünkü seçimler çok önemli. Bu, geçmiş ve gelecek arasında yapılacak bir seçimdir" şeklinde konuştu.

Ülkedeki yerel seçimleri, 52 uluslararası gözlemci kuruluşu ve Gürcistan'da akredite diplomatik birliklerin temsilcileri izliyor. AB'nin Gürcistan Büyükelçisi Carl Hartzell, "Umarım bu gün, demokrasinin tüm yurttaşlara teslim edildiği gündür. Bu önemli bir olay, seçimler ve bu demokrasi sınavının inandırıcı bir şekilde geçmesi Gürcistan'ın geleceği için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Muhalefet seçimleri referandum olarak görüyor

Ülkedeki yerel seçimler, geçtiğimiz yıl parlamento seçimlerinin ardından patlak veren ve muhalefetin parlamentoyu boykot etmesine yol açan siyasi kriz ortamında önem kazandı. Muhalifler, geçen yılki parlamento seçimlerinde iktidar partisinin oyları çaldığını iddia ederek seçimi boykot etmişti. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'in lideri Nika Melia, Şubat ayında tutuklanmış, Avrupa Birliği'nin aracılığıyla hükümet ile muhalefet arasındaki siyasi gerginliğin azaltılmasını amaçlayan anlaşmanın Nisan ayında imzalanmasının ardından Mayıs ayında serbest bırakılmıştı. Ancak iktidardaki Gürcü Rüyası, Temmuz ayında anlaşmadan çekildi. AB'nin aracılık ettiği anlaşmaya göre bugünkü seçimlerde oyların yüzde 43'ünü alamaması durumunda Gürcü Rüyası Partisinin, erken parlamento seçimlerine gitmesi gerekiyordu. Yakın tarihte yapılan bir ankete göre Gürcü Rüyası'nın oy oranı yüzde 36 civarında. İktidar partisi anlaşmadan çekilmiş olsa da uzmanlar, iktidar partisinin anlaşmada belirtilen oy oranını geçememesi ve erken parlamento seçimleri çağrısı yapmayı reddetmesi halinde bu durumun protestoları tetikleyebileceğini belirtiyor.

Gürcistan'a dönen eski cumhurbaşkanı Saakaşvili gözaltında

Hakkında tutuklama kararı bulunan ve 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, dün paylaştığı video ile 8 yıl sonra Gürcistan'a geldiğini ifade etmişti. Gürcistan'a hayatımı riske atarak geldiğini belirten Saakaşvili, herkesi yerel seçimlere katılmaya ve 3 Ekim'de yapılması planlanan mitinge davet etmişti. İlerleyen saatlerde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu. Saakaşvili tutuklanarak Rustavi'deki cezaevine götürülmüştü.

2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor
Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor
Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor
Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcü liderler yerel seçimde oylarını kullandıGürcistan'da oy verme işlemi devam ediyor - Son Dakika
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