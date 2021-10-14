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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu

14.10.2021 17:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tokat'ın Zile ve Turhal ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak halka hitap eden Akşener, 21 aydır ilçe ilçe esnaf gezdiğini belirtti.

"Bu dükkanların içine girdiğimde iktidar partisini germiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum" diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Elbette oylarınıza talibiz. Ama seçim dışında özne o esnafın kendisi. O esnaf dükkanlarında dinlediğim dertler, o esnaf dükkanlarında müşteri olarak bulunan işsiz gençlerin anneleri, gübre alamayan, ilaç alamayan eli nasırlı çiftçinin gözyaşları, atanamayan gençlerimizin umutsuzluğu, alım gücünün düşmesi neticesinde siftah yapamayan esnaflar… Bütün bu dertlerle hemdert olup, bunun içine hiç siyasi çıkarı koymadan kamuoyu gündemine getirmekle kendimizi görevli saydık. 21 aydır sizden öğrendiklerimizi meclis gündemine getirdik. Sizlerin derdine bizi yönetenlerin dikkatini çekmeye çalıştık."

Esnaftan öğrendiklerini öneri olarak, çözüm olarak sunduklarına işaret eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Ama biz, 'milletimiz feci bir duruma gitsin de biz işin başına geçelim' diye Allah şahittir bir dakika düşünmedik. Yeter ki milletimizin refahı, ferahı olsun, yeter ki bu çözümler milletimize ulaşsın. Gelinen noktada konu nedir diye bakarsanız, dikkat edin, uzun bir zamandır Türkiye'de oculuk, buculuk üstünden çok kolay oy alınıyor. Yani o kadar rahat oy alınıyor ki, gözünün üstünde kaşın var, niye var? Sen ocu musun sen bucu musun? Vatandaşın vatandaşın karşısına, komşunun komşunun karşısına dikildiği bir siyasi dili hep birlikte reddediyoruz."

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz asılsınız, asılsınız ama vekil size emreder oldu. İşte buna 'dur' demek için geziyoruz. Tam 21 aydır geziyoruz ve el ele birlikte, ben de dahil bütün siyasetçiler karşınızda hazır ola geçinceye kadar da bu gezilerin, bu beraberce milleti velinimet yapma kararlılığımız sürecek. Siyasetçinin hizmet üzerinden rekabet etmesini sağlayacaksınız. Siz bu meydana ben geldiğimde, bu esnafı ben gezmek için geldiysem, Meclis'te grubu bulunan bir partinin Genel Başkanı olarak buradaysam, karşınızda 'hazır ol'daysam, bütün ağaları, bütün muhteremleri buraya getireceksiniz. Gelmeyene de 'oy yok' bunu diyeceksiniz. Hepsini karşınızda 'hazır ol'a geçireceksiniz. Bunu yapmak esnafın kalkınması için, çiftçinin, süt üreticisinin yani üretenin gözle görülmesi için lazım. Birlikte başaracağız. Bakın biz herhangi bir organizasyon yapmadık ama bugün birlikteyiz. Bu kalabalıklar çoğalıyor ilçelerde, kendiliğinden oluşan bu kalabalıklar çoğalıyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı milletimiz kararını, Türkiye için, milletimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için tüm haksızlığa 'dur' demek için şekillendirecek."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu

Meral Akşener, İYİ Parti, Esnaf, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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