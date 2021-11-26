Üye Girişi
Polonya Başbakanı Morawiecki, İngiliz mevkidaşıyla göç krizini görüştü - Son Dakika

Polonya Başbakanı Morawiecki, İngiliz mevkidaşıyla göç krizini görüştü

26.11.2021 18:26
Polonya Başbakanı Morawiecki, İngiliz mevkidaşıyla göç krizini görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin "göçmen krizini kışkırtmaya çalışanlara" karşı Polonya ile "omuz omuza" duracağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin "göçmen krizini kışkırtmaya çalışanlara" karşı Polonya ile "omuz omuza" duracağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırındaki durumu görüşmek üzere Berlin ve Paris'in ardından Londra'yı ziyaret ederek İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.

Ziyaret için Morawiecki'ye teşekkür eden Johnson, "Çünkü bu ziyaret, Polonya sınırlarında bir göçmen krizini kışkırtmaya çalışanlara karşı Polonya ile omuz omuza durmaya olan bağlılığımızı yeniden teyit edebileceğimiz bir an." dedi.

Morawiecki ise İngiltere ve Polonya'nın "neredeyse aynı önceliklere" sahip olduğunu ifade ederek "demokratik dünya ve transatlantik topluluk etrafında çok iyi olmayan adamlar" bulunduğunu söyledi. "Bütün bu zorluklara beraber karşı koymaları" gerektiğini vurgulayan Morawiecki, 27 kişinin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğine ilişkin haber karşısında "büyük üzüntü duyduğunu" sözlerine ekledi.

Johnson da "Bu (ölümler), bunun birlikte çözmemiz gereken bir sorun olduğunu bir kez daha vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Başbakan, ayrıca Polonya'yı güvenlik ve savunma alanlarında İngiltere'nin "en yakın Avrupalı NATO müttefiki" olarak nitelendirdi.

Sınırdaki bekleyiş

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Avrupa, sınırdaki durumdan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu sorumlu tutuyor.

Boris Johnson, England, Belarus, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Morawiecki, İngiliz mevkidaşıyla göç krizini görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti 18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
18:22 Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor
18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
18:09 İlçe merkezine inen kurt panik yarattı! Vatandaşların sık kullandığı caddede öylece bekledi
17:55 Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor         
18:22
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu         
16:40
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 18:33:19. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya Başbakanı Morawiecki, İngiliz mevkidaşıyla göç krizini görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement