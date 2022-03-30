Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti

30.03.2022 17:13
Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Morawiecki ve Kuleba görüşmesinde, Rusya'nın saldırganlığını durdurabilecek adımların ele alındığı bildirdi.

Mueller, görüşmede Ukrayna'ya desteğin artırılmasının konuşulduğunu belirterek, "Avrupa'nın güvenliğini artırmak için daha fazla önlem alıyoruz. Görüşmeler sırasında Rusya'nın saldırganlığını durdurabilecek adımlar tartışıldı. Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla yardım, (Rusya'ya) artan yaptırımlar ve gelecekte yeniden yapılanma için Ukrayna'ya uluslararası destekler görüşüldü." bilgisini verdi.

Kuleba ise Polonya halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "İhtiyacınız olduğunda gerçek arkadaşlar edinirsiniz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye, Mueller'in yanı sıra Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ile Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Andrij Deszczycia da katıldı.

Polonya, nüfusuna göre en fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Dmitro Kuleb, Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
17:14 Ukrayna, yürüttüğü operasyonda çok sayıda Rus askerinin öldüğünü belirtti
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement