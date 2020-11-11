Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı - Son Dakika

Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı

11.11.2020 21:09
Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı, System.String[]

Polonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanışının 102. yıldönümünde aşırı sağcılar polisle çatıştı.

Polonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanışının 102. yıldönümünde aşırı sağcılar polisle çatıştı. Çıkan arbede sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına alındı.

Polonya'da Bağımsızlık Günü kutlamalarına gölge düştü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşırı sağcı gruplar başkent Varşova'da "Bağımsızlık Yürüyüşü" düzenlemek istedi. Önceki yıllarda ırkçı, İslam ve Yahudilik karşıtı sloganların atıldığı, kamu mallarının ateşe verildiği aşırı sağcı grupların bu yıl gerçekleştirdiği yürüyüşüne Varşova Belediyesi korona virüs salgını gerekçesiyle izin vermedi. Yürüyüşün organizatörleri konuyu taşıdıkları mahkemeden de ret yanıtı alınca yürüyüş yerine araba, motosiklet ve bisikletli tur gerçekleştirme kararı aldı. Bu kapsamda grup bugün Türkiye saatiyle 16.00'da Varşova kent merkezinde Jerozolimskie Caddesi üzerinde bulunan Dmowskiego Kavşağı'nda toplandı. Organizatörlerin beyanlarının aksine toplanan gruptaki binlerce kişinin yaya halde olduğu görüldü. Varşova polisi, yaya katılımcılara salgın dolayısıyla alınan kararlara göre toplanmalarının yasak olması nedeniyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ile organizatörler arasındaki görüşmelerin ardından yürüyüşün başlamasına izin verildi. Binlerce kişi, Dmowskiego Kavşağından Vistül Nehrinin karşı tarafında bulunan George Washington Kavşağı'na yürümeye başladı. Ancak gruptan bazı kişiler de Gaulle Kavşağı'na vardıkları sırada güvenliği sağlamakla görevli çevik kuvvet polislerine havai fişek, işaret fişekleri ve cam şişe atmaya başladı. Bunun üzerine polis, kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan arbedede bazı katılımcılar ve bazı polis memurları yaralandı. Yaralılara olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, durumu ağır olan birkaç kişi ise hastaneye kaldırıldı.

De Gaulle Kavşağı'nda polisle çatışmalar yaşanırken, aşırı sağcı grubun Poniatowski Köprüsü üzerine ulaştığı esnada köprünün yanında bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre gruptaki kişilerin eve fişek attığını, ancak fişeklerin 2 kat altta bulunan başka bir evin camını kırarak evde yangının çıkmasına yol açtığı belirtildi. Bölgede güvenlik amaçlı bulunan itfaiye ekiplerince evdeki yangına müdahale edilirken, radikal grupların yürüyüş güzergahı boyunca polisle çatışması devam etti. Varşova Emniyet Müdürlüğü, polisin göstericileri geri püskürtmek için yer yer yivli av tüfeği kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Güzergah boyunca bazı dükkanların camlarının kırıldığı, kimi araçların yakıldığı yürüyüşün kontrolden çıkması üzerine "Bağımsızlık Yürüyüşü" organizatörleri, yürüyüşü Varşova Merkez Tren İstasyonu'nun önü yerine George Washington Kavşağı'nda sonlandırma kararı aldı. Ancak yürüyüşçüler arasında bulunan bazı agresif gruplar, gösteriyi sonlandırmak yerine yeniden polisle çatıştı. Söz konusu grupların Varşova-Stadyum Tren İstasyonu'na sığınması sonucu tren seferleri askıya alındı. Polisin tren istasyonuna girerek çok sayıda kişiyi gözaltına almasının ardından olaylar sona erdi.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı
Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı
Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı
Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı
Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı

Bağımsızlık, Polonya, Varşova, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi         
20:40
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı         
20:25
İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı         
18:57
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 21:26:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polonya'da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei