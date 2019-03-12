Son Dakika Haberleri: Polonya'da Öldürülen Türk Gencin Katil Zanlısı Tutuklandı

Polonya'da Öldürülen Türk Gencin Katil Zanlısı Tutuklandı

24 dakika önce

Polonya'da eğitim gören 21 yaşındaki Türk öğrenci Furkan Kocaman'ın katil zanlısı olduğu bildirilen Muhammet Emektar tutuklandı.

Polonya'da Öldürülen Türk Gencin Katil Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Polonya'da eğitim gören 21 yaşındaki Türk öğrenci Furkan Kocaman'ın katil zanlısı olduğu bildirilen Muhammet Emektar tutuklandı.

AA muhabirinin Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden aldığı bilgiye göre, Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan şahsın, 1990 doğumlu Muhammet Emektar olduğu belirlendi.

Katil zanlısı Emektar, bugün yapılan gizli duruşmada hakim karşısına çıkartılarak, tutuklandı.

Cinayetin nedeni konusunda Polonya resmi makamlarınca herhangi bilgi paylaşılmadı, ancak olayın çok yönlü olarak izlenmesine devam edildiği belirtildi.

Büyükelçilik yetkililerinin olayı takip ettiği, Kocaman'ın cenazesinin en kısa zamanda konsolosluk yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, değişim programı Erasmus kapsamında gittiği Polonya'da 9 Mart'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:33 Kaynak: AA

Konya Selçuk Üniversitesi, Türkiye, Polonya, Güncel
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