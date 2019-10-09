Son Dakika Haberleri: - Polonya'da vegan yemek festivali
Son Dakika Güncel - Polonya'da vegan yemek festivali

- Polonya'da vegan yemek festivali

1 saat önce

- Polonya'da vegan yemek festivaliVARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da vegan yemek festivali gerçekleştirildi.

- Polonya'da vegan yemek festivali

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da vegan yemek festivali gerçekleştirildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da hafta sonu gerçekleştirilen vegan yemek festivaline ilgi yoğun oldu. Festivale birbirinden lezzetli sebze yemeklerinin tadına bakan ziyaretçiler tatlı çeşitlerini denedi. Her yıl düzenlenen festival kapsamında restoran sahipleri, vegan dondurmadan keklere, kebaplara, sandviçlere ve vegan hamburgerleri tanıttı.

- Polonya'da vegan yemek festivali

Varşova, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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