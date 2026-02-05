Polonya'dan Ukrayna'ya Yardım Paketi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna için öncelikle zırhlı araçlardan oluşacak 200 milyon zloti (yaklaşık 56 milyon dolar) değerinde bir yardım paketi hazırladıklarını söyledi.

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı anlamsız Rus saldırısına karşı kahramanca direnişinde desteklediklerini belirten Tusk, "Bu savaşta Ukrayna'nın yanında olmak, iyiliğin ve gerçeğin yanında olmak demektir." diye konuştu.

Tusk, bağımsız bir Ukrayna olmadan adil ve güvenli bir Avrupa, güvenli bir Polonya olmayacağını vurguladı.

Polonya'nın Ukrayna için öncelikle zırhlı araçlardan oluşacak 200 milyon zloti (yaklaşık 56 milyon dolar) değerinde bir yardım paketi hazırladığını bildiren Tusk, ayrıca her an Ukrayna'ya "MiG-29" savaş uçaklarını sağlayabileceklerini dile getirdi.

Başbakan Tusk, Polonya-Ukrayna ortak üretimi, mühimmat ve askeri teçhizat ile savunma teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda Zelenskiy ile bir niyet mektubu imzaladıklarını da aktardı.

Tusk ayrıca Zelenskiy'e, Polonya-Ukrayna tarihsel ilişkilerinde "birçok olumlu değişikliğe yol açan kişisel çabalarından" dolayı teşekkür etti.