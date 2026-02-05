Polonya'dan Ukrayna'ya Yardım Paketi - Son Dakika
Polonya'dan Ukrayna'ya Yardım Paketi

05.02.2026 22:22
Polonya Başbakanı Tusk, Ukrayna'ya 200 milyon zloti değerinde yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna için öncelikle zırhlı araçlardan oluşacak 200 milyon zloti (yaklaşık 56 milyon dolar) değerinde bir yardım paketi hazırladıklarını söyledi.

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı anlamsız Rus saldırısına karşı kahramanca direnişinde desteklediklerini belirten Tusk, "Bu savaşta Ukrayna'nın yanında olmak, iyiliğin ve gerçeğin yanında olmak demektir." diye konuştu.

Tusk, bağımsız bir Ukrayna olmadan adil ve güvenli bir Avrupa, güvenli bir Polonya olmayacağını vurguladı.

Polonya'nın Ukrayna için öncelikle zırhlı araçlardan oluşacak 200 milyon zloti (yaklaşık 56 milyon dolar) değerinde bir yardım paketi hazırladığını bildiren Tusk, ayrıca her an Ukrayna'ya "MiG-29" savaş uçaklarını sağlayabileceklerini dile getirdi.

Başbakan Tusk, Polonya-Ukrayna ortak üretimi, mühimmat ve askeri teçhizat ile savunma teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda Zelenskiy ile bir niyet mektubu imzaladıklarını da aktardı.

Tusk ayrıca Zelenskiy'e, Polonya-Ukrayna tarihsel ilişkilerinde "birçok olumlu değişikliğe yol açan kişisel çabalarından" dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
