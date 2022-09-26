Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı - Son Dakika
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Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

26.09.2022 15:28
Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Kısıtlama kararı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başlandı.

Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlara turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Kısıtlama, Estonya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı - Son Dakika
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