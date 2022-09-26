Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı - Son Dakika

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