WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma dönemi bitiyor! - Son Dakika
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WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma dönemi bitiyor!

08.12.2022 11:39

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, ekran görüntüsü dönemini bitiriyor. Bunun yerine platform, tek gönderimlik mesajlar getiriyor.

Milyonlarca insan tarafından kullanılan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yaptığı yeniliklerle gündemde yer alıyor. Kullanıcı gizliliğine önem veren platform, konuyla ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bunun için de WhatsApp, ekran görüntüsü alma devrini sona erdirecek. İşte detaylar!

Tek gönderimlik mesaj özelliği geliyor

Son zamanlarda sosyal medya platformları, mahremiyeti korumaya yönelik önemli kararlar alıyor. Bu kararlardan etkilenen platformlardan biri de WhatsApp oldu. Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeyle birlikte şirket, bazı mesajların ekran görüntüsü alınmasına izin vermeyecek.

WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma dönemi bitiyor!

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp, ekran görüntüsü alımını sonlandıracak bir özelliği test etmeye başladı. Birkaç gün önce duyurulan bu özellik, şimdi platformun beta sürümündeki kullanıcıların erişimine açık bir şekilde yer alıyor.

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Yeni özelliğe göre WhatsApp, sadece bir kez okunabilecek mesaj özelliği getirecek. Bu mesajların ekran görüntüsünü almak ise mümkün olmayacak. Şimdilik fotoğraflar için uygulanan bu özellik, mesajlara da geliyor. Bunun yanı sıra fotoğraflar için ekran görüntüsü alamama gibi bir durum söz konusu değil.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Bir kez görüntüle" seçeneği ile gönderilen mesajlar için bir uyarı metni olacak. Platform, mesajı göndermeden önce size, "Şu an tek sefer görüntülenmelik bir mesaj gönderiyorsunuz" uyarısını yapacak. Bunun yanı sıra bu metinde karşı tarafın bu mesajın ekran görüntüsünü alamayacağı ifadeleri yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra hiçbir üçüncü uygulama ya da yazılım da bu mesajların ekran görüntüsünü almaya imkan tanımayacak. Henüz test aşamasında olan yeni özellik, iddilara göre önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.

Peki, siz yeni WhatsApp ekran görüntüsü alma özelliği kısıtlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma dönemi bitiyor! - Son Dakika

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