Porsche 718 Ailesinin En Saf Hali: 718 T Serisi

718 T, 20 inç alaşım tekerlekler, 20 milimetre alçaltılmış PASM spor şasi ve 2 litrelik turboşarjlı motorla beraber sunuluyor.

Geleneksel olarak Porsche modellerindeki "T" harfi "Touring" kelimesini ve sürüş hazzının en saf halini ifade ediyor. Porsche 718 T modelinin hedefi dinamik bir sürüş coşkusu yaşatmak. İki koltuklu otomobil, bu felsefe doğrultusunda çeşitli özelliklerde sadeleşmeye gidiyor. Otomobilin özellikleri arasında kapı panellerinde siyah kapı çekme kolları, iki yönde ayarlanabilen elektrikli spor koltuklar, siyah Sport-Tex merkez bölmeleri ve koltuk başlıklarına işlenmiş "718" logosu yer alıyor.

Otomobilin iç mekanında 718 T'nin özgün karakteri ortaya çıkıyor: Lüks dolgu malzemesi ve deri kaplama sayesinde, kullanışlı, 360 milimetrelik, Mod değiştirme özellikli GT spor direksiyon son derece güvenli bir kavrayış sağlıyor. Siyah kontrol panelinde de "Boxster T" veya "Cayman T" logoları yer alıyor. Ayrıca "Boxster T" veya "Cayman T" logoları kapı giriş şeritlerinde de bulunuyor.

Porsche Communication Management modülünün yerini büyük bir depolama bölmesi alıyor, ancak eğlence sisteminden vazgeçmek istemeyen müşteriler herhangi bir ilave ücret ödemeksizin bu sistemi sipariş edebiliyor. Tüm bu özelliklerin bir araya gelmesiyle, benzin partikül filtresinin yol açtığı ağırlık artışı dengeleniyor.

Porsche 718 T'nin dışına da güçlü bir görünüm damga vuruyor. 20 inç alaşım tekerleklerin, kasası 20 milimetre alçaltılmış PASM spor şasiyle bileşimi sonucunda, 718 T yolda çarpıcı bir görüntü sergiliyor. Akik grisi ayna kapakları ve "718 Boxster T" veya "718 Cayman T" logoları aynı zamanda arkadan bakıldığında merkezde konumlanmış siyah kaplama çift borulu spor egzoz modelin değişikliklerini gösteriyor. Dış renklere gelirsek, müşterilerin siyah, Indian Kırmızısı, Yarış Sarısı ve Beyazı, ayrıca Carrara Beyazı, Koyu Siyah ve GT Metalik Gümüş gibi renk seçenekleri mevcut. Porsche özel renkler olarak da Lava Turuncu ve Miami Mavisi'ni sunuyor.

300 PS gücünde turboşarjlı motor

300 PS gücündeki turboşarjlı yatık motor Porsche 718 T'ye müthiş bir hız katıyor ve 7,500 devre kadar çıkabiliyor. 2.0 litrelik dört silindirli turbo motor, azami torku olan 380 Nm değerine 2.150/dk'da ulaşıyor ve yüksüz ağırlığı 1.350 (PDK: 1,380) kilogram. 4.5 (4.6) kg/PS güç-ağırlık oranı sayesinde, 718 T sıfırdan 100 km/s hıza 5,1 (4.7) saniyede ulaşıyor. Aracın azami hızıysa 275 km/s.

718 T'lerde standart olarak gelen Sport Chrono paketinin sunduğu Normal, Spor, Spor Plus ve Kişiselleştirilmiş sürüş modları, direksiyonda yer alan Mod değiştirme düğmesiyle seçilebiliyor. Spor ve Spor Plus modları, gerek motor yönetim sisteminde gerek gaz pedalında daha sportif özellikleri etkinleştiriyor; manuel şanzımanda vites düşürürken otomatik çift kavrama özelliği daha hızlı vites değiştirmeye yardımcı oluyor.

Bu modelin özel aksamlarından biri olan dinamik şanzıman bağlantısı, yani PADM sistemi, motor/ şanzıman alanındaki titreşimleri en aza indiriyor ve transmisyonun toplam kütlesi nedeniyle sürüş dinamiğini etkileyebilecek hareketleri azaltıyor. Böylece sert ve yumuşak şanzıman bağlantılarının avantajları harmanlanıyor: Yük değişimleri esnasında ve hızlı alınan virajlarda, sürüş kontrolü hissedilir biçimde daha net ve istikrarlı hale geliyor. Engebeli yollarda dahi sürüş konforu azalmıyor