Porsuk Çayı'na Düştüğü Öne Sürülen Kişiyi Arama Çalışması
46 dakika önce
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişi için arama çalışması yapıldı.
Eskişehir
'de kent merkezinden geçen Porsuk
Çayı'na düştüğü öne sürülen kişi için arama çalışması yapıldı. Yeni Mahalle
Porsuk Caddesi'nde bir kişinin çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis
ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyede görevli dalgıçlar, ihbarda bulunan görgü tanığının yönlendirmesiyle Porsuk Çayı'nda arama yaptı.
Yaklaşık bir saat süren aramadan sonuç elde edilmemesi üzerine çalışmalara ara verildi.
Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: AA
Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı
İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı