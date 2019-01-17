Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı'na Düştüğü Öne Sürülen Kişiyi Arama Çalışması

Porsuk Çayı'na Düştüğü Öne Sürülen Kişiyi Arama Çalışması

46 dakika önce

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişi için arama çalışması yapıldı.

Porsuk Çayı'na Düştüğü Öne Sürülen Kişiyi Arama Çalışması, System.String[]
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişi için arama çalışması yapıldı.

Yeni Mahalle Porsuk Caddesi'nde bir kişinin çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyede görevli dalgıçlar, ihbarda bulunan görgü tanığının yönlendirmesiyle Porsuk Çayı'nda arama yaptı.

Yaklaşık bir saat süren aramadan sonuç elde edilmemesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Polis, Yeni Mahalle, Eskişehir, Porsuk, Güncel
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