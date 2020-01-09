Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası - Son Dakika

Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası

6 saat önce

Adana'da dün akşam saatlerinde portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası, System.String[]

Adana'da dün akşam saatlerinde portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesine gittikten sonra haber alınamayan ve yakınlarınca cesedi bulunan Hatip Sayılgan'ın (61) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Evli ve iki çocuk babası Sayılgan'ın naaşı, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sayılgan'ın kayınbiraderi Servet Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sayılgan'dan haber alamayınca oğluyla portakal bahçesine gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gittiğimizde Hatip Sayılgan'a köpekler saldırıyordu. Tüfekle gitmiştik Allah'tan, orada bir köpek bize de saldırınca vurdum. Sayılgan'ın her tarafı paramparça olmuştu. Acımız çok büyük. Böyle sorumsuzluk, böyle hayvanseverlik olmaz. Bir cana mal oldu. Bahçelerimize giremiyoruz."

Cenazenin, ikindi namazının ardından Yalmalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki yakınları, Hatip Sayılgan'ın cansız bedenini evinin iki kilometre uzağındaki portakal bahçesinde bulmuş, cesedin üzerinde de köpekler olduğunu ileri sürmüştü. Köpek ısırıklarının bulunduğu ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Adli Tıp, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıfır bir filmi için gala düzenlendi
Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi

Son Dakika Haberleri
19:52 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (5) - Son Dakika
19:52 BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:56:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]