Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi Gerçekleşti

Portekiz'de, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi düzenlendi.

Yaklaşık 11 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimde, oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00 (TSİ 11.00) ile 19.00 (TSİ 22.00) arasında gerçekleşti.

Portekiz İçişleri Bakanlığının verilerine göre saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 45,51'e ulaştı.

Buna göre ülkede cumhurbaşkanı seçimlerine son 20 yılın en yüksek katılımı sağlanırken, Kovid-19 salgını dönemine denk gelen 2021 yılında yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimine katılım yüzde 39,49 idi.

Seçimlerde, ülkenin son 10 yıldır cumhurbaşkanı olan, art arda iki dönem görev yapan muhafazakar Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerine geçebilmek için 11 aday yarıştı.

Cumhurbaşkanı adayları arasında, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega partisinden Andre Ventura, muhalefetteki Sosyalist Partiden Antonio Jose Seguro, iktidardaki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partiden Luis Marques Mendes ve Liberal Girişim partisinden Joao Cotrim de Figueiredo'nun isimleri öne çıkıyor.

Bu saate kadar yayımlanan anketler, adaylardan hiçbirinin ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağını, seçimlerin 8 Şubat'ta ikinci tura kalacağını işaret ediyor.

Portekiz'de yürütme yetkileri sınırlı olsa da cumhurbaşkanının önemli kurumsal yetkileri bulunuyor.

Parlamento tarafından çıkarılan yasaları yürürlüğe koymaktan veya veto etmekten sorumlu olan cumhurbaşkanı, siyasi dengenin bozulduğuna inandığında parlamentoyu feshetme yetkisini de elinde bulunduruyor.

Seçim sonuçlarının TSİ 23.00'ten itibaren resmi olarak açıklanmaya başlanması öngörülüyor.