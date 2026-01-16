Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşıyor

Portekiz, son yıllarda yükselişe geçen aşırı sağın gölgesinde ve ikinci tura kalacağına yönelik beklentilerle cumhurbaşkanını seçmek için 18 Ocak Pazar günü sandığa gidiyor.

Portekiz diktatörlük döneminin (1926-1974) ardından demokrasi tarihinde 11. kez cumhurbaşkanlığı seçimi için 18 Ocak'ta oy kullanacak.

Muhafazakar sağ görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa'nın 2016'dan bu yana art arda iki kez kazandığı cumhurbaşkanlığı koltuğu için 11 aday yarışıyor.

Adaylar arasında iktidardaki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'den Luis Marques Mendes, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega partisinden Andre Ventura, muhalefetteki Sosyalist Parti'den Antonio Jose Seguro ve Liberal Girişim partisinden Joao Cotrim de Figueiredo'nun isimleri öne çıkıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan anketlere göre, aşırı sağcı Ventura (yüzde 21) en çok oyu alacak aday olarak gösterilirken, onu Seguro (yüzde 20) ve Figueiredo (yüzde 19) izliyor.

Adaylardan hiçbirinin ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağını gösteren anketler, seçimlerin 8 Şubat'ta ikinci tura kalacağını işaret ediyor.

Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şimdiye kadar sadece 1986'da ikinci tura gidilirken, o dönem eski sosyalist Başbakan Mario Soares ilk turda Freitas do Amaral'ın ardından ikinci sırada yer alsa da ikinci turda siyasi rakibini geçerek cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ülke basınında siyaset uzmanlarının yaptığı yorumlarda, Ventura ve Seguro'nun ikinci tura kalacağı ve sonunda sol görüşlü Seguro'nun cumhurbaşkanı seçileceği genel görüş olsa da katılımın düşük olmasının öngörülmesinden ve ülkedeki mevcut siyasi belirsizlikten dolayı Meclis'te sadece 9 milletvekili bulunan Liberal Girişim partisinin adayı Figueiredo'nun sürpriz yapabileceği ihtimali konuşuluyor.

Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar ana gündemi oluşturuyor.

Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.

Aşırı sağcı lider Andre Ventura, seçimi kazanması halinde herkesin cumhurbaşkanı olmayacağını söyledi

Diğer yandan Türkçesi "Yeter" olan ve sadece 7 yıllık bir geçmiş olan Chega ise 18 Mayıs 2025'teki erken genel seçimlerinin ardından ülke demokrasi tarihinde ilk kez ana muhalefete gelen aşırı sağcı parti olurken, son anketlerde de yükselişini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı adayı olan Chega lideri Andre Ventura, seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda, göçmen karşıtı söylemlerini öne çıkardı.

"Cumhurbaşkanı olmak ana muhalefete liderlik etmenin en iyi yolu olacaktır." diyen Ventura, seçimi kazanması halinde "herkesin cumhurbaşkanı olmayacağını" açık bir şekilde söyledi.

Ventura'nın seçimlerin ilk turunda en çok oyu alması beklense de cumhurbaşkanlığına uzanan çoğunluğu ikinci turda yakalaması zor gösteriliyor.

Her 5 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıtlı 11 milyon seçmen bulunurken, bunun 1,6 milyonu ülke dışında yaşıyor.