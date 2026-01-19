Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

19.01.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimlerinde adayların mutlak çoğunluk elde edememesi sonucu ikinci tur yapılacak.

Portekiz'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde, hiçbir adayın mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanı 40 yıl sonra ilk kez seçimin ikinci turunda belirlenecek.

Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi sonuçlara göre, 11 aday arasından en fazla oyu alan muhalefetteki Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura 8 Şubat'ta yapılacak ikinci tur seçimlerde yarışacak.

İlk tur seçimlerde Seguro yüzde 31,11, Ventura yüzde 23,52 oranında oy aldı.

Seçimde, iktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes ise sadece yüzde 11,30 oranında oy alarak, adaylar arasında 5. sırayı aldı.

Portekiz'in faşist diktatörlük rejiminden çıkmasının üzerinden geçen 50 yılda cumhurbaşkanı seçimlerinde şimdiye kadar sadece 1986'da ikinci tura gidildi.

Demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanını ikinci turda seçecek Portekiz'deki bu durum, siyaset uzmanlarınca "aşırı sağın yükselişi ve seçmenlerin geleneksel partilere duyduğu hayal kırıklığıyla birlikte siyasi manzaranın ne kadar parçalanmış hale geldiğinin bir göstergesi" olarak yorumlanıyor.

Seguro zengin, Ventura yoksul mahallelerden oy aldı

Diario de Noticias gazetesi seçimlerle ilgili yaptığı analizde, Seguro'nun satın alma gücü daha yüksek olan belediyelerde, Ventura'nın ise en yoksul belediyelerde daha fazla oy aldığını belirtti.

Göçmen karşıtı söylemlerini öne çıkaran aşırı sağcı Ventura, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, seçimlerde toplamda en fazla oyu sağ partilerin adaylarının aldığını ve "gerçek kazananın sağ olduğunu" savundu.

Kendisini "Portekiz'de sağın yeni ve tek lideri" olarak tanımlayan Ventura, önümüzdeki üç haftalık sürede "sağa liderlik etmek istediğini, cumhurbaşkanlığı koltuğunu bir sosyaliste bırakmayacaklarını" söyledi.

Ventura ile arasında siyasi görüş olarak "okyanus kadar büyük farklılıklar" olduğunu vurgulayan PS adayı Seguro ise, ilk turda en fazla oyu almasına rağmen "Demokraside hiçbir şey garanti değildir." diyerek, henüz kazanılmış bir zafer olmadığının altını çizdi.

Portekiz'de cumhurbaşkanının yetkileri ve ülkenin gündemi

Portekiz'de yürütme yetkileri sınırlı olsa da cumhurbaşkanının önemli kurumsal yetkileri bulunuyor.

Parlamento tarafından çıkarılan yasaları yürürlüğe koymaktan veya veto etmekten sorumlu olan cumhurbaşkanı, siyasi dengenin bozulduğuna inandığında parlamentoyu feshetme yetkisini de kullanabiliyor.

Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar ana gündemi oluşturuyor.

Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Uluslararası, Portekiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:53:56. #7.11#
SON DAKİKA: Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.