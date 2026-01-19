Portekiz Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Portekiz'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde, hiçbir adayın mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanı 40 yıl sonra ilk kez seçimin ikinci turunda belirlenecek.

Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi sonuçlara göre, 11 aday arasından en fazla oyu alan muhalefetteki Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura 8 Şubat'ta yapılacak ikinci tur seçimlerde yarışacak.

İlk tur seçimlerde Seguro yüzde 31,11, Ventura yüzde 23,52 oranında oy aldı.

Seçimde, iktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes ise sadece yüzde 11,30 oranında oy alarak, adaylar arasında 5. sırayı aldı.

Portekiz'in faşist diktatörlük rejiminden çıkmasının üzerinden geçen 50 yılda cumhurbaşkanı seçimlerinde şimdiye kadar sadece 1986'da ikinci tura gidildi.

Demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanını ikinci turda seçecek Portekiz'deki bu durum, siyaset uzmanlarınca "aşırı sağın yükselişi ve seçmenlerin geleneksel partilere duyduğu hayal kırıklığıyla birlikte siyasi manzaranın ne kadar parçalanmış hale geldiğinin bir göstergesi" olarak yorumlanıyor.

Seguro zengin, Ventura yoksul mahallelerden oy aldı

Diario de Noticias gazetesi seçimlerle ilgili yaptığı analizde, Seguro'nun satın alma gücü daha yüksek olan belediyelerde, Ventura'nın ise en yoksul belediyelerde daha fazla oy aldığını belirtti.

Göçmen karşıtı söylemlerini öne çıkaran aşırı sağcı Ventura, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, seçimlerde toplamda en fazla oyu sağ partilerin adaylarının aldığını ve "gerçek kazananın sağ olduğunu" savundu.

Kendisini "Portekiz'de sağın yeni ve tek lideri" olarak tanımlayan Ventura, önümüzdeki üç haftalık sürede "sağa liderlik etmek istediğini, cumhurbaşkanlığı koltuğunu bir sosyaliste bırakmayacaklarını" söyledi.

Ventura ile arasında siyasi görüş olarak "okyanus kadar büyük farklılıklar" olduğunu vurgulayan PS adayı Seguro ise, ilk turda en fazla oyu almasına rağmen "Demokraside hiçbir şey garanti değildir." diyerek, henüz kazanılmış bir zafer olmadığının altını çizdi.

Portekiz'de cumhurbaşkanının yetkileri ve ülkenin gündemi

Portekiz'de yürütme yetkileri sınırlı olsa da cumhurbaşkanının önemli kurumsal yetkileri bulunuyor.

Parlamento tarafından çıkarılan yasaları yürürlüğe koymaktan veya veto etmekten sorumlu olan cumhurbaşkanı, siyasi dengenin bozulduğuna inandığında parlamentoyu feshetme yetkisini de kullanabiliyor.

Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar ana gündemi oluşturuyor.

Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.