Portekiz Donanması İçin İlk Gemi Kızağa Kondu

29.01.2026 15:09
Milli Savunma Bakanı Güler ve Portekizli Bakan Melo, İstanbul'da deniz gemisi törenine katıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İstanbul'da düzenlenen, Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma törenine katıldı. Tören sonrası iki Bakan bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreni için İstanbul'da buluştu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de yer aldığı törene Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joao Guilherme Rosado Cartaxo Alves ile Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa'nın da yer aldığı törende, Bakan Yaşar Güler bir konuşma gerçekleştirdi."

MSB'nin bir başka paylaşımında ise şu bilgilere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreninin ardından toplantı gerçekleştirdi. Her iki Bakanın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joao Guilherme Rosado Cartaxo Alves ve Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa da yer aldı."

Kaynak: ANKA

