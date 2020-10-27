Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim - Son Dakika

Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim

27.10.2020 12:09
Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim, System.String[]

Ülkesinin basınına kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli eski futbolcu Raul Meireles, "Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Futbolu bırakmayı düşündüm" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli dünya yıldızı Meireles, Portekiz'de bir kanala röportaj verdi.

Fenerbahçe'deki günlerinden de bahseden yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerdeyken tutkusunu kaybettiğini ve o dönem futbolu bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

İşte Raul Meireles'in açıklamaları;

"İDMANA GİTMEK İSTEMİYORDUM"

"Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum. Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim."

"HULK, FUTBOLUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

"Porto'da beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Lisandro Lopez ve Hulk oldu. Hulk'un gelişimi inanılmazdı. Hulk... Çok saçmaydı. Porto'daki ilk idmanında ne yaptığını bilmiyordu, futbolun ne olduğunu bilmiyordu. Sağına soluna bakıp topa vuruyordu."

"HEPSİ PORTO'DA DEĞİŞTİ"

"Falcao da geldiğinde çok iyi değildi ancak sonrasında inanılmaz gelişti. Lucho, Fernando, Pepe, Bruno Alves... Hepsi başka oyuncuya dönüştü Porto'da."

"İDMANDAN KOVULDUM"

"2004 yılında transfer olduktan sonra Porto'da teknik direktör CO Adriaanse beni sezon öncesinde ağlatmıştı. Bana önce sarı, sonra kırmızı kart gösterdi ve idmandan kovdu. Kimsenin anlamadığı hareketleri vardı."

"HARİKA OYUNCULARLA OYNADIM"

"Porto'da harika orta saha oyuncularıyla oynadım ancak en çok beğendiklerim Paulo Assunçao ve Lucho'ydu. Onlarla gözümüz kapalı oynayabiliyorduk."

Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim

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Son Dakika Spor Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim - Son Dakika Spor

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