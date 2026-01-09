Portland'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı - Son Dakika
Portland'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

09.01.2026 11:35
Portland'da Gümrük ve Sınır Koruma Ajanları ile çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, protestolara yol açtı.

SAN FRANCİSCO, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde perşembe günü ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi ajanlarının karıştığı bir silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Portland polisi olay yerinde biri erkek, diğeri kadın 2 kişinin silahla vurulmuş halde bulunduğunu bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Çatışma, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanlarının bir gün önce Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir kadını vurarak öldürmesinin ardından yaşandı. Bu gelişme, federal göç uygulamalarına yönelik kamuoyu dikkatini artırırken, ülke genelinde binlerce kişinin protesto gösterileri düzenlemesine yol açtı.

"Portland bir kez daha son derece rahatsız edici bir olayla karşı karşıya" diyen Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, kentin anayasal güvencelerin aşınmasına ve artan kan dökülmesine sessiz kalamayacağını vurguladı.

Portland'ın askerileştirilmiş ajanlar için bir "eğitim alanı" olmadığını belirten Wilson, yönetim tarafından dile getirilen "tam güç" tehdidinin ölümcül sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Wilson ayrıca kapsamlı bir soruşturma tamamlanana kadar Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanlarının kentteki tüm faaliyetlerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Oregon eyaletini temsilen ABD Senatosu'nda görev yapan Jeff Merkley ise kamuoyuna, olayla ilgili protestoların barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
