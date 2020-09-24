Portland'da Taylor protestosunda polise molotof kokteyli atıldı - Son Dakika

Portland'da Taylor protestosunda polise molotof kokteyli atıldı

ABD'nin Louisville kentinde polis tarafından açılan ateş sonucu ölen siyahi Brenna Taylor davasında polislerin söz konusu ölümde suçsuz olduğu yönünde karar verildi.

ABD'nin Louisville kentinde polis tarafından açılan ateş sonucu ölen siyahi Brenna Taylor davasında polislerin söz konusu ölümde suçsuz olduğu yönünde karar verildi. Karara tepki gösteren protestocular, Portland kentinde yeniden sokaklara döküldü. Gösterilerde polise molotof kokteyli atıldı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde geçtiğimiz 13 Mart'ta sağlık çalışanı siyahi Breonna Taylor, evine düzenlenen baskında polis tarafından açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Toplam 3 polisin yargılandığı davada aylar sonra karar çıktı. 26 yaşındaki Taylor'ın evine ateş açan eski polis dedektifi Brett Hankinson 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulundu. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron, kararı açıklarken heyetin Hankinson'ı diğer dairedeki "komşuların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle" suçlu bulduğunu belirtti. Diğer iki polis ise suçsuz bulundu. Polislerin Taylor'ın ölümünden sorumlu tutulmaması üzerine Louisville kentindeki protestocular adalet talebiyle sokaklara dökülürken, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde de aylardır devam eden ırkçılık karşıtı protestolar yeniden alevlendi.

Kentteki Multnomah adalet merkezinde toplanan protestocular, polis merkezine yürüdü. Bir grup protestocu binaya çeşitli maddeler fırlatırken polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu sırada protestoculardan biri polis memurlarına molotof kokteyli attı. O anlar çevredeki başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 13 Mart'ta sağlık çalışanı Breonna Taylor, Louisville'deki evinde polis tarafından düzenlenen baskında açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında kapıyı kırarak eve girmişti. Evde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı. Göstericiler, Taylor'ın ölümüne yol açan polis memurlarının cezalandırılmasını talep ediyordu. Söz konusu polis memurları ise daha önce Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Portland'da Taylor protestosunda polise molotof kokteyli atıldı

Louisville, Portland, Polis, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Portland'da Taylor protestosunda polise molotof kokteyli atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek         
20:06
İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Portland'da Taylor protestosunda polise molotof kokteyli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei