Son Dakika Haberleri: Posof'ta göçü önleme çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Posof'ta göçü önleme çalışmaları

38 dakika önce

Ardahan'ın serhat ilçesi Posof, yaşadığı göçün Tekstil atölyesi ile önüne geçmeyi hedefliyor.

Posof'ta göçü önleme çalışmaları, System.String[]

Ardahan'ın serhat ilçesi Posof, yaşadığı göçün Tekstil atölyesi ile önüne geçmeyi hedefliyor.


Doğal güzelliği ve organik bitki örtüsüne rağmen" fabrika yok" diye bahane edilerek büyük şehirlere göç dolayısıyla resmi kayıtlarda 235 bin nüfusa sahip olan Posof ta kalan nüfus ise 6 bin 930'a kadar düştü.


Yaşanan göçün önüne geçilmesi için Posof belediyesi tarafından yapımına başlanan 2 bin metre kare alana sahip Tekstil Atölyesi ile göçü engellemesi tasarlanıyor.


200 kişinin çalışacağı tekstil atölyesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı müjdesini veren Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, inşaat alanında incelemelerde bulundu. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Posof'ta göçü önleme çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]