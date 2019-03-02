Son Dakika Haberleri: Posof'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kurtuluş Programı Ertelendi

Posof'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kurtuluş Programı Ertelendi

52 dakika önce

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ilçenin kurtuluş programı da ertelendi.

Posof'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kurtuluş Programı Ertelendi, System.String[]
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ilçenin kurtuluş programı da ertelendi.

Posof'ta gece itibariyle başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinin 25 köy ile bağlantı kesildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği ilçede kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Karayolları yetkilileri, yüksek kesimlerde kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle Posof- Damal karayolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü, Ardahan- Şavşat karayolu Sahara Geçidi'nin ise ulaşıma kapandığını bildirdi. 

Öte yandan, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlama programı etkinlikleri de kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!

Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:48:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Posof'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kurtuluş Programı Ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]