Son Dakika Haberleri: Potada Bursaspor, Süper Lig'de

Potada Bursaspor, Süper Lig'de

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, şampiyonluğa ulaşarak, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Potada Bursaspor, Süper Lig'de, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, şampiyonluğa ulaşarak, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Ligde 26. hafta maçında bugün Bursaspor'un en yakın takipçisi OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 80-69 yenildi.

Bu sonuçla OGM Ormanspor'un Bursaspor'u yakalama şansı kalmadı ve yeşil-beyazlılar 5 maç kala şampiyonluğa ulaştı.

Bursaspor, 2019-2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:06 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Bursaspor, Spor
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