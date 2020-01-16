Potada erkekler, filede kızlar final heyecanı yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Potada erkekler, filede kızlar final heyecanı yaşadı - Son Dakika

Potada erkekler, filede kızlar final heyecanı yaşadı

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Gençlik Oyunları'nda erkekler basketbol ve kızlar voleybol turnuvalarında final heyecanı yaşandı.

Potada erkekler, filede kızlar final heyecanı yaşadı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Gençlik Oyunları'nda erkekler basketbol ve kızlar voleybol turnuvalarında final heyecanı yaşandı. Basketbolda Bahçeşehir Bilfen Koleji, voleybolda Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

3. Gençlik Oyunları'nda iki turnuvada daha şampiyonlar belli oldu. Liseler arası erkekler basketbol ve kızlar voleybol turnuvalarının final karşılaşmaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Bahçeşehir Spor Merkezi'nin tribünleri, finalleri takip etmek isteyen çok sayıda öğrenci tarafından dolduruldu.

ZORLANMADAN ŞAMPİYON OLDULAR

Basketbol turnuvası üçüncülük maçı için sahaya önce Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımı ile Bahçeşehir İMKB Anadolu Lisesi takımları çıktı. İlk yarının sonuna kadar maç başa baş skorla devam ederken ikinci yarıda farkı açan Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımı 72-49 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu.

Final mücadelesinde Bahçeşehir Bilfen Koleji ile Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi takımları kozlarını paylaştı. Fizik-kondisyon olarak daha iyi durumda olan Bilfen Koleji, periyodun sonuna doğru hızlı ataklarıyla farkı 34 sayıya kadar açtı. Rakibini 80-51 mağlup eden Bilfen Koleji, şampiyon oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Tan, çalışarak bu seviyeye geldiğini söyledi ve organizasyon için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti.

ŞAMPİYON KARAR SETİYLE BELLİ OLDU

Voleybol turnuvası finalleri de çekişmeli maçlara sahne oldu. Üçüncülük maçında Hayme Ana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi takımı, Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Üstün oynayan taraf olan Hayme Ana MTAL takımı, rakibini mağlup ederek üçüncü oldu.

Final maçında ise büyük çekişme yaşandı. Şampiyon, beşinci setin tamamlanmasıyla belli oldu. Özel Çınar Koleji takımını mağlup eden Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. Liseler arası erkekler basketbol turnuvasına 21, kızlar voleybol turnuvasına ise 29 okul takımı katıldı.


Başakşehir, basketbol, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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