Son Dakika Haberleri: Potada millilerin Çekya mesaisi
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Potada millilerin Çekya mesaisi

3 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Potada millilerin Çekya mesaisi, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda Çekya karşılaşmasının taktiği üzerinde duran milliler, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Grubun ikinci karşılaşmasında ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup olan A Milli Takım oyuncularının moralli olduğu gözlendi.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da izledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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