POYD'den Yöresel Mutfak Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

POYD'den Yöresel Mutfak Çalışması

13.01.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

POYD, Türkiye'nin yöresel ürünlerini tanıtan 'Yöresel Mutfak' projesini başlattı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Türkiye'nin yedi bölgesinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin daha görünür kılınması için "Yöresel Mutfak" çalışmasını hayata geçirdi.

POYD üyeleri, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen yılın ilk aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Dernek tarafından hayata geçirilen "Yöresel Mutfak" çalışması kapsamında davetlilere, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli ve yöresel ürünleriyle hazırlanan tatlı ve yemekler ikram edildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu AR-GE Kurulu Başkanı ve otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu ve ekibi, çıkardıkları menüdeki yemeklerin hikayesini ve ülkenin yöresel lezzetlerdeki başarısını anlattı.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, buradaki konuşmasında, Antalya'ya geçen sene 17 milyon 122 bin 548 turist geldiğini belirterek, toplam turist sayısının yüzde 60'ını dört kaynak pazarın oluşturduğunu söyledi.

Rusya'nın 4 milyon 45 bin misafirle ilk sırada yer aldığını anlatan Saatçioğlu, 3 milyon 555 bin ile Almanya'nın ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

İngiltere'nin üçüncü, Polonya pazarının ise dördüncü sırada yer aldığını belirten Saatçioğlu, Anadolu'nun yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı için aylık toplantılarında bu lezzetlerden menü çıkarılacağını vurguladı.

Saatçioğlu, dernek olarak 2025'te yaptıkları çalışmaları anlatarak, deprem bölgelerinde yürüttükleri faaliyetleri, yeni hayata geçirdikleri projeleri değerlendirdi.

POYD'un her aylık toplantısında bir yörenin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağını ifade eden Saatçioğlu, otellerin "her şey dahil" sisteminde de yöresel ürünlerin daha görünür olacağını vurguladı.

POYD Kariyer Platformu aracılığıyla şu ana kadar yaklaşık 300 iş başvurusunun ücretsiz olarak insan kaynakları yöneticilerine ulaştırıldığına dikkati çeken Saatçioğlu, su yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının da önemli olduğunu ve bu alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Toplantıda, derneğe yeni üye olanlara plaket verildi.

Kaynak: AA

Gastronomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi POYD'den Yöresel Mutfak Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 19:41:20. #7.11#
SON DAKİKA: POYD'den Yöresel Mutfak Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.