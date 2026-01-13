POYD'den Yöresel Mutfak Çalışması

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Türkiye'nin yedi bölgesinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin daha görünür kılınması için "Yöresel Mutfak" çalışmasını hayata geçirdi.

POYD üyeleri, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen yılın ilk aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Dernek tarafından hayata geçirilen "Yöresel Mutfak" çalışması kapsamında davetlilere, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli ve yöresel ürünleriyle hazırlanan tatlı ve yemekler ikram edildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu AR-GE Kurulu Başkanı ve otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu ve ekibi, çıkardıkları menüdeki yemeklerin hikayesini ve ülkenin yöresel lezzetlerdeki başarısını anlattı.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, buradaki konuşmasında, Antalya'ya geçen sene 17 milyon 122 bin 548 turist geldiğini belirterek, toplam turist sayısının yüzde 60'ını dört kaynak pazarın oluşturduğunu söyledi.

Rusya'nın 4 milyon 45 bin misafirle ilk sırada yer aldığını anlatan Saatçioğlu, 3 milyon 555 bin ile Almanya'nın ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

İngiltere'nin üçüncü, Polonya pazarının ise dördüncü sırada yer aldığını belirten Saatçioğlu, Anadolu'nun yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı için aylık toplantılarında bu lezzetlerden menü çıkarılacağını vurguladı.

Saatçioğlu, dernek olarak 2025'te yaptıkları çalışmaları anlatarak, deprem bölgelerinde yürüttükleri faaliyetleri, yeni hayata geçirdikleri projeleri değerlendirdi.

POYD'un her aylık toplantısında bir yörenin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağını ifade eden Saatçioğlu, otellerin "her şey dahil" sisteminde de yöresel ürünlerin daha görünür olacağını vurguladı.

POYD Kariyer Platformu aracılığıyla şu ana kadar yaklaşık 300 iş başvurusunun ücretsiz olarak insan kaynakları yöneticilerine ulaştırıldığına dikkati çeken Saatçioğlu, su yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının da önemli olduğunu ve bu alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Toplantıda, derneğe yeni üye olanlara plaket verildi.