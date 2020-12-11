Pozantı'da iyilik hareketi - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla başlayan yardıma muhtaç ailelere yapılan iyilik hareketi birçok ailenin yüzünü güldürdü.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın başlattığı ve zabıta müdürü Yaşar Süllü'yü görevlendirdiği iyilik hareketinde bir başka ailenin de ihtiyaçları giderildi. Başkan Mustafa Çay, yapılan yardımlar sayesinde birçok ailenin ve çocukların mutlu olduğunu dile getiren Başkan Çay, tüm yardımseverlere teşekkür etti.

Yardıma muhtaç ailelerin evlerinde yapılan değişimi isim vermeden sosyal medyada paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Çay şunları dile getirdi:

"Değerli dost ve hemşehrilerim; Pozantı Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz iyilik hareketimiz ile sizlerin yardımlarıyla eşi vefat eden 3 çocuğu ile ihtiyaç sahibi olarak kalan, kirada oturan ve her şeye ihtiyaçları olan üçüncü ailemizin de evine çekyatlar, halılar, çocukların odasına baza ve yataklar ile kıyafet ile gıda yardımlarımız yüzleri güldürdü çok şükür. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Hanenize bereket versin. Bundan sonra da yardımlarınızı kabul etmeye, kullanmadığınız ve kullanılabilecek durumdaki eşyalarınızı yeni ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilmek için Zabıta Müdürlüğümüze veya şahsıma ulaştırmanızı bekliyorum." - ADANA