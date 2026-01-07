Adana'nın Pozantı ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, müdürlükte düzenlenen törende, proje kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi verildi.
Programa Kaymakam Muhammet Cengiz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da Üreticilere Ekipman Desteği - Son Dakika
