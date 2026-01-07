Pozantı\'da Üreticilere Ekipman Desteği

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, müdürlükte düzenlenen törende, proje kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi verildi.

Programa Kaymakam Muhammet Cengiz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal da katıldı.