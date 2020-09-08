Premier Lig ve NBA finalleri heyecanı TV+ ekranlarında

Dijital televizyon platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak.

" Avrupa'nın en değerli futbol ligi" olarak değerlendirilen İngiltere Premier Ligi, yeni sezonu açıyor. Kıyasıya mücadelelere yine ev sahipliği yapacak Premier Lig'de ilk hafta, 12 Eylül'de oynanacak Fulham- Arsenal maçıyla açılacak.

Dünyanın bir numaralı basketbol ligi kabul edilen NBA'de ise sezon finalleri hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Bundesliga, Formula 1 ve Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı sporseverler TV'tan izleyebilecek.

Premier Lig'den 5 canlı maç, NBA'de konferans yarı finalleri TV+'ta

12 Eylül'de başlayacak İngiltere Premier Lig, TV+ 77. kanaldan yayınlanacak. 38 hafta sürecek İngiltere Premier Lig'de son maçın 23 Mayıs 2021'de oynanması hedefleniyor. İlk hafta ise TV+, 5 maçı canlı yayında ekranlara taşıyacak.

NBA Play-Off'larında ise yarı final maçları oynanacak. Eylül sonu itibarıyla konferans finalleri ve ekimde de final maçlarının oynanması bekleniyor.

Pandemi döneminde ilk oynanmaya başlayan liglerden biri olan Bundesliga, 18 Eylül itibarıyla yeni sezona başlayacak. TV+ 78. kanalda yayınlanacak maçlar ile futbolseverler heyecana ortak olabilecek. Yeni sezonun açılışını son şampiyon Bayern Münih yapacak. Bayern Münih'in ilk hafta rakibi ise Schalke 04 olacak. Ligin en önemli maçlarından Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı ise ligin 7. haftasında oynanacak.

Formula 1, yıllar sonra İstanbul'a geri dönüyor. Formula 1 heyecanı, TV+ 77. ve 78. kanallardan canlı yayınlanacak.

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde ve kadınlarda yarı final ve final heyecanı yine eylülde yaşanacak.