Prens Andrew Kongreye Çağrıldı

11.02.2026 12:19
ABD'de vekiller, Jeffrey Epstein ile bağlantılı Prens Andrew'un ifadeye çağrılmasını istedi.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna ve Teresa Leger Fernandez, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, ABD Kongresinde ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Khanna, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Epstein konusunda "şeffaf olmadığını" söyledi.

Khanna, eski Prens Andrew'un ABD'ye gitmesinin "uygun olacağını" belirterek, Kraliyet Ailesi'nin konuya ilişkin bildiklerini ve atacakları adımları açıklamaları ve mağdurlara tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.

Temsilciler Meclisi üyesi Teresa Leger Fernandez de İngiltere Kralı 3. Charles'ın, kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'u soruları yanıtlaması için ABD Kongresine yönlendirmesi gerektiğini belirtti.

Fernandez, konuya ilişkin İngiltere'de de bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Buckingham Sarayı 9 Şubat'ta eski Prens Andrew'un, Epstein ile gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yürütülen inceleme kapsamında polise destek vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Politika, Güncel, Prens, Medya, Suç, Son Dakika

