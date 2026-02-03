Prens Laurent Epstein ile Bağlantı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Prens Laurent Epstein ile Bağlantı İddialarını Yalanladı

03.02.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Prensi Laurent, Jeffrey Epstein ile görüştüğünü ancak iddiaları reddetti.

Belçika Prensi Laurent, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçmesinin ardından, Epstein'le 2 kere özel görüşme yaptığını, ancak davet edildiği hiçbir toplu etkinliğe katılmadığını duyurdu.

RTBF televizyon kanalına göre Prens Laurent, iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İlk açıklamasında Epstein'le doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olmadığını iddia eden Prens Laurent, daha sonra yaptığı açıklamada Epstein'le 1990'lar ve 2000'lerde 2 kez görüştüğünü, görüşmelerin hiçbirinin "toplu etkinliklerde" gerçekleşmediğini kaydetti.

Söylentilere kesin bir şekilde son vermek istediğini belirten Prens Laurent, Birleşmiş Milletler'de ve New York'un finans bölgesindeki büyük bir bankada yaptığı stajlar sırasında Epstein'ın kendisiyle "birkaç kez" temasa geçtiğini aktardı.

Prens Laurent, "Anne ve babamla tanışmak, onları milyarder arkadaşlarıyla tanıştırmak istedi. Ben de kendisine, anne ve babamın satılık olmadığını ve sergilenmeye açık olmadıklarını söyledim." ifadesini kullandı.

Epstein'ın başka taleplerini de reddettiğini kaydeden Prens Laurent, Epstein'ın, Avrupa'daki okullar ve üniversitelerle, özellikle de "kız öğrencilerin bulunduğu üniversitelerde" ekonomi dersleri vermek üzere temas kurmak istediğini, kendisine ekonomi uzmanı olmadığını aktardığını dile getirdi.

Prens Laurent, daha sonra Epstein'ın kendisine bir çevre projesine katılmasını teklif ettiğini kaydederek, "Bu proje açıkça dolandırıcılıkla bağlantılıydı. Teklifini reddettim." açıklamasında bulundu.

Son temasın 2012 yılında gerçekleştiğini belirten Prens Laurent, Epstein'ın kendisini Paris'te, "bir devlet başkanı ile zengin ve nüfuzlu kişilerin" de katılacağı bir yemeğe davet ettiği, ancak bunu reddettiği bilgisini verdi.

Prens Laurent, Epstein'ın bu retler karşısında rahatsız olduğunu ve kendisine "kimsenin davetlerini geri çevirmediğini" söylediğini aktardı.

Epstein dosyalarında 17 Ekim 2012 tarihli bir elektronik postada, Epstein ve yardımcısı arasında Prens Laurent hakkında bir yazışma bulunuyor.

Yazışmada, Epstein, yardımcısına "Belçika'nın Prens Laurent'iyle bağlantı kur" talimatını veriyor. Yardımcısı da "Kendisini listeye alıyorum, yoksa doğrudan mı arama mı istersiniz?" ifadesini kullanıyor.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Belçika, Finans, Güncel, Prens, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prens Laurent Epstein ile Bağlantı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:55:51. #7.11#
SON DAKİKA: Prens Laurent Epstein ile Bağlantı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.