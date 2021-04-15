Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak

15.04.2021 22:59
Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze törenin detayları belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze törenin detayları belli oldu. Tören sırasında Kraliçe'nin Covid-19 önlemleri gereğince yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cumartesi günü Windsor Kalesi'nde gerçekleşecek olan cenaze törenine yönelik detaylar açıklandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle cumartesi günü yapılacak olan törende tek başına oturacağı belirtildi.

Yalnızca 30 konuğun katılımıyla gerçekleşecek olan törende Kraliçenin de törene davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacağı aktarıldı. Cumartesi günü saat yerel saatle 12: 30'da başlayacak olan tören, Covid-19 kuralları gereğince sosyal mesafeli olarak gerçekleşecek.

PRENS HARRY VE PRENS WİLLİAM YAN YANA YÜRÜMEYECEK

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabutun, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacağı belirtildi.

Tabutun St. George Şapeli'ne götürülmesinden sonra kraliyet ailesinin törene geldiği esnada, Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry'nin yan yana yürümeyecekleri belirtildi. Prens Harry ve Prens Philip'in arasında Kuzenleri Peter Phillips'in olacağı açıklandı.

Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalyanın şapelin içindeki sunakta görüleceği ve törende dört kişiden oluşturulmuş bir koronun yer alacağı belirtildi.

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişinin bulunacağı belirtildi.

ÜNİFORMA KRİZİ

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları fakat Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry'nin bu geleneği yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin Saray içinde tartışmalar olduğu öne sürüldü. Kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry'nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.

"PRENS ANDREW'UN DA ÜNİFORMA GİYMESİ HOŞ KARŞILANMIYOR"

Prens Andrew'un da cinsel taciz suçlamaları ile tutulduğu cezaevinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle törende üniforma giymesinin hoş karşılanmadığı iddia edildi. Söz konusu skandallar nedeniyle kraliyet görevlerinden ayrılan fakat askeri unvanlarını koruduğu için üniforma giyme hakkına hala sahip olan Prens Andrew'un, babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istediği fakat bu durumun kraliyet ailesi içinde hoş karşılanmadığı da öne sürüldü.

KRALİÇE DEVREYE GİRDİ

Haberlerde ayrıca, İngiltere Kraliçesi'nin, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry'nin törende askeri üniforma giyip giyemeyeceği konusundaki sorunu çözmek için devreye girdiği de aktarıldı. Buckingham Sarayı'ndan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada gelmezken, haberlerde 94 yaşındaki Kraliçe'nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü. Kraliçe'nin kararı doğrultusunda kraliyet ailesinin erkek üyelerinin cenazeye takım elbise ile katılmaları bekleniyor.

Prens Harry'nin öfkelendiği iddia edildi

Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry'nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan'da iki dönem görev yapan Prens'in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak
Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak

Prens Philip, Prens Harry, England, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekesinin ayrıntıları ortaya çıktı! CHP üst yönetiminin tamamına soruşturma açıldı Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekesinin ayrıntıları ortaya çıktı! CHP üst yönetiminin tamamına soruşturma açıldı Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor Demokrat Senatör Sanders'tan tarihi itiraf: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı Demokrat Senatör Sanders'tan tarihi itiraf: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Pierre Emerick Aubameyang sıtma oldu Pierre Emerick Aubameyang sıtma oldu         
23:05
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı         
22:46
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
ABD'de aşı olanların virüse yakalanma oranı netleşti ABD'de aşı olanların virüse yakalanma oranı netleşti         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi         
19:30
'Her şeyi göze alıyorum' diyen cani, genç kadını dakikalarca darbetti 'Her şeyi göze alıyorum' diyen cani, genç kadını dakikalarca darbetti         
18:51
Afrika ülkeleri koronavirüs aşılarının ilk dozunu kullandı ancak ikinci dozlar ortada yok Afrika ülkeleri koronavirüs aşılarının ilk dozunu kullandı ancak ikinci dozlar ortada yok         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 23:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Prens Philip'in cenaze töreninde Kraliçe yalnız oturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei