Prens Selman\'ın reformları sonrası Suudi Arabistan\'da Jennifer Lopez rüzgarı

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Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan, son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirdi. Bu değişiklikler, Veliaht Prens Selman'ın reform çalışmaları sayesinde, kraliyet baskısını hafifleterek ılımlı bir İslam anlayışına geçişi sağladı. Bu reformlar, kadınların çalışma hayatına katılımından mayo defilelerine ve çeşitli kültürel etkinliklere kadar birçok alanda yenilikler getirdi.

LOPEZ'İN SAHNE ŞOVLARI GECEYE DAMGA VURDU

Suudi Arabistan'da reformların ardından ülkede konserler düzenlenmeye başladı. Turizmi canlandırma adımlarının bir parçası olarak, geçtiğimiz akşam başkent Riyad'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in konseri gerçekleştirildi. Kalabalığın büyük ilgi gösterdiği konserde, Lopez'in sahne şovları ve performansı geceye damga vurdu. Lopez'in cesur sahne kostümü de dikkatleri üzerine çekti.

PRENS SELMAN'DAN YENİ REFORMLAR

Diğer taraftan, Camila Cabello, Céline Dion ve Elie Saab gibi ünlüler de Suudi Arabistan'da konser veren isimler arasında yer aldı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla son yıllarda birçok sosyal ve ekonomik reformu hayata geçirdi. Bu reformlar kapsamında, kadınların araç kullanmasına izin verildi, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlandı, kamusal alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı ve kadınların abaya giyme zorunluluğu kaldırıldı.

Bu değişimlerin bir sonucu olarak ülkede düzenlenen konserler ve diğer kültürel etkinliklerle turizm sektörü canlandırılmaya çalışılıyor.