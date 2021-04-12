Prens Harry'den Prens Philip'e: "Hizmet adamı ve müthiş bir şakacıydı" - Son Dakika

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry, 99 yaşında hayatını kaybeden büyükbabası Prens Philip'i "bir hizmet adamı" ve "müthiş bir şakacı" olarak nitelendirdi.

İngiliz Kraliyet'indeki üst düzey görevlerinden ayrılan Prens Harry, 9 Nisan'da hayatını kaybeden büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip hakkında konuştu. Prens Harry, büyükbabasını "bir hizmet adamı" ve "müthiş bir şakacı" olarak nitelendirdi.

Büyükbabasına saygılarını sunan Prens Harry, "(Prens Philip'in) gerçekten keskin bir zekası vardı ve çekiciliği ile herhangi bir odada dikkat çekebiliyordu. Ayrıca bir an sonra ne söyleyeceğini asla bilemiyordunuz. O, en uzun süre hüküm süren Kraliçe'nin eşi, ödüllü bir asker, Prens ve Dük olarak hatırlanacak. Ancak benim için, geçtiğimiz yıl sevdiklerini, büyükanne ve büyükbabasını kaybeden birçoğunuzunki gibi o da benim büyükbabamdı: mangal ustası, müthiş bir şakacı ve sonuna kadar küstah" dedi.

Prens Harry ayrıca, Prens Philip'in Kraliçe II. Elizabeth'e "eşi benzeri olmayan bir sadakatle bağlı" olduğunu söyleyerek, "Büyükbaba, hizmetin, büyükanneme olan bağlılığın ve her zaman kendin olduğun için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Prens William da büyükbabası hakkında konuşmuştu

Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü Prens William da, büyükbabasını "Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam" olarak nitelendirmişti. Prens William yaptığı açıklamada, "Büyükbabamı özleyeceğim ama çalışmaya devam etmemizi isteyeceğini biliyorum" demişti. Prens Philip'in istediği üzere önümüzdeki yıllarda da Kraliçe II. Elizabeth'i desteklemeye devam edeceğini belirten Prens William, "Eşimin (Cambridge Düşesi Kate Middleton) büyükbabamı tanımak için uzun yılları olduğu ve büyükbabamın eşime gösterdiği nezaket için her zaman minnettar olacağım" sözlerini kaydetmişti.

Prens Philip'in cenaze töreni halka kapalı olacak

Edinburgh Dükü olan Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Philip'in cenaze töreninin ise 17 Nisan Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde Covid-19 salgını nedeniyle halka kapalı şekilde yapılacağı duyuruldu. Tören başlamadan önce St. George Şapeli'nde Prens Philip için saygı duruşu yapılacağı ve törenin ulusal televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.

-İHA-