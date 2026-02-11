Prens William'ın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
Prens William'ın Suudi Arabistan Ziyareti

11.02.2026 00:08
Prens William, Riyad ve El-Ula'da spor projelerini inceledi, e-spor etkinliğine katıldı.

Birleşik Krallık Veliaht Prensi ve Galler Prensi William, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde, başkent Riyad ve El- Ula kentlerini ziyaret etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Spor Bakanı Abdulaziz bin Türki'nin Prens William'a Riyad'daki spor pisti projesini gezdirdiği belirtildi.

Gezi sırasında Prens William'a spor pisti projesinin bileşenleri ve "yaşam kalitesini artırma, sağlıklı yaşam tarzlarını destekleme ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşma" amaçları hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

Prens William'ın ayrıca El-Ula ilini de ziyaret ettiği ve El-Ula Uluslararası Havalimanı'nda Medine Bölgesi Valisi Selman bin Sultan tarafından karşılandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan dijital pazarlama platformu "SMM", ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Prens William'ın Riyad'da düzenlenen e-spor turnuvasına katıldığı fotoğrafları paylaştı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının X hesabından yapılan paylaşımda da Prens William'ın "Al Masar" spor tesisini ziyaret ettiği ve tesisteki Suudi vatandaşlarla sohbet ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun X hesabından yapılan açıklamada da Prens William'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaretin yanı sıra, Spor Bakanı'nın da katılımıyla bölgesel eğitim merkezlerinde kadın futbolcular için düzenlenen bir antrenmana katıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

