Prenses Diana ile röportaj yapan gazeteciye yönelik cezai soruşturma açılmayacak - Son Dakika

İngiltere polisi, gazeteci Martin Bashir'in 1995 tarihli ünlü Prenses Diana röportajını yalanlar ve sahte banka evrakları aracılığıyla gerçekleştirdiği iddialarının araştırılmasının ardından Bashir'e yönelik cezai soruşturma açılmayacağını açıkladı.

İngiltere'de gazeteci Martin Bashir'in 20 Kasım 1995'te Prenses Diana ile gerçekleştirdiği ve 23 milyon kişi tarafından izlenen ünlü röportaj, geçtiğimiz aylarda skandal iddiaların ortaya çıkması ile tekrar gündeme gelmişti. Bashir'in röportaj öncesinde Prenses Diana'ya yanlış bilgiler verdiği, röportajın yalanlar ve sahte banka evrakları aracılığıyla gerçekleştirildiği iddiası üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılacağı açıklanmıştı. İngiltere polisi, söz konusu iddiaların araştırılmasının ardından Bashir'e yönelik bir ceza soruşturma açılmayacağını duyurdu.

İngiltere polisi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda polis teşkilatı, 1995'te yayınlanan röportajın yasa dışı yöntemlerle yapıldığına ilişkin bir ihbar aldı. Konu, uzman memurlar tarafından değerlendirildi ve bize kapsamlı hukuki tavsiyeler verildi. Söz konusu ayrıntılı değerlendirme ve aldığımız tavsiyeler ışığında Bashir'e yönelik bir cezai soruşturma başlatmanın uygun olmadığına karar verdik. Başka bir işlem yapılmayacak" denildi.

Skandal röportaja imza atan Bashir'in, Buckingham Sarayı'nın gazetecilere para vererek haber yaptırdığını öne süren sahte banka evrakları oluşturmasını istediği ve söz konusu sahte evraklarla Prenses Diana'yı röportaja ikna ettiği iddia edilmişti.

-İHA-