Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı - Son Dakika
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Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı

Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı
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Danimarka Prensesi Isabella, kadınları da kapsayan yeni zorunlu askerlik sistemi kapsamında 11 aylık askerlik görevine başladı. Antvorskov Kışlası'na teslim olan 19 yaşındaki prenses, diğer yükümlülerle birlikte askeri eğitim alacak. Kraliyet Sarayı ayrıca Isabella'nın askerlik süresince maaş ve harcırah almayacağını açıkladı.

Prenses Isabella, 3 Ağustos'ta Danimarka'nın Slagelse kentindeki Guard Hussar Alayı'na bağlı Antvorskov Kışlası'na giderek askerlik görevine başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra orduya katılan Isabella, diğer yükümlüler gibi askeri eğitime başladı.

11 AY ZORUNLU ASKERLİK YAPACAK

Isabella, Danimarka'nın kadınları da kapsayan yeni 11 aylık zorunlu askerlik programına katılan ilk grupta yer alıyor. Program; yaklaşık 5 aylık temel eğitim ve 6 aylık operasyonel görev sürecinden oluşuyor. Ülke, Avrupa ve Arktik bölgesindeki değişen güvenlik ortamı nedeniyle zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkarmış ve sistemi kadınları da kapsayacak şekilde genişletmişti.

Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı

MAAŞ ALMAYI REDDETTİ

Danimarka Kraliyet Sarayı, Prenses Isabella'nın askerlik süresince kendisine ödenen maaş ve günlük harcırahı kabul etmeyeceğini açıkladı. Normalde zorunlu askerlik yapan personele maaş, yemek yardımı, konaklama ve ulaşım desteği sağlanıyor. Isabella ise bu ödemelerden feragat ederek masraflarını ailesinin karşılayacağını bildirdi.

Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı

KRALİYET AİLESİNDE BİR İLK

Prenses Isabella, Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yeni zorunlu askerlik sistemi kapsamında resmi askeri eğitim alan ilk kadın üye oldu. Ağabeyi Veliaht Prens Christian da daha önce aynı alayda askerlik yapmış ve maaşını almamayı tercih etmişti.

Kraliyet Sarayı, Prenses Mary, Danimarka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Danimarka Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı - Son Dakika

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