Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliğine yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliğine yeniden başkan seçildi

20.04.2022 18:14
Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliğine yeniden başkan seçildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yeniden başkan seçildi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yeniden başkan seçildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Hizmet İhracatçıları Birliğinin bugün yapılan seçimli olağan genel kurulunda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat girdiği tek liste ile yeniden başkan seçildi.

Açıklamada HİB Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Koltuğa değil göreve talibim. Cari açıkla mücadelede büyük rol oynayan hizmet ihracatını kısa sürede 2 katına çıkaracağız. Başta yazılım sektörü olmak üzere, yurt dışında ihalelere girecek firmalara lojistik destek vereceğiz, gittikleri ülkede yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi" hakkındaki kararı da değerlendiren Bolat, şunları kaydetti:

"Yoğun ülke ve dünya gündemine rağmen bizleri dinleyen ve hizmet ihracatının öneminin farkında olup, sorunlarımıza çözüm üreten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkililerimize sektörümüz adına teşekkür ederiz. Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılını 56,7 milyar dolar ihracatla kapatan ve 25,2 milyar dolar seviyesinde dış ticaret fazlası veren hizmet sektörlerimizin, kendisine olan bu güveni boşa çıkarmayacağına ve önümüzdeki dönemlerde açıklayacağı rekor ihracat rakamları ile cevap vereceğine inanıyorum."

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Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Ahmet Bolat, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliğine yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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