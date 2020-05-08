Prof. Dr. Anak: Akdeniz anemisi kök hücreyle tedavi ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Anak: Akdeniz anemisi kök hücreyle tedavi ediliyor - Son Dakika

Prof. Dr. Anak: Akdeniz anemisi kök hücreyle tedavi ediliyor

6 saat önce

Talaseminin (Akdeniz anemisi) dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kalıtsal kan hastalığı olduğunu söyleyen Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Anak, talaseminin kronik hastalık haline geldiğini vurgulayarak kök hücre nakliyle tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Anak: Akdeniz anemisi kök hücreyle tedavi ediliyor, System.String[]
–Talaseminin (Akdeniz anemisi) dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kalıtsal kan hastalığı olduğunu söyleyen Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Anak, talaseminin kronik hastalık haline geldiğini vurgulayarak kök hücre nakliyle tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Anak, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü kapsamında halk arasında Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemiye ilişkin bilgi verdi.

Talaseminin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kalıtsal kan hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Anak, taşıyıcı anne ve babadan gelen genlerle hastalığın ortaya çıktığına dikkat çekti. Prof. Dr. Anak, bu nedenle akraba evliliklerinin sık olduğu ülkelerde talaseminin daha çok görüldüğüne değinerek "Sıtmanın sık olduğu bölgelerde de talasemi daha çok görülüyor" dedi.

"EN AZ 1 MİLYON TAŞIYICI VAR"

Türkiye'deki beta talasemi taşıyıcısı oranının yüzde 2,1 düzeylerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Anak, "Özellikle güney-batı bölgelerimizde, Ege, Akdeniz bölgesinde ve Trakya'da sık görülür. Bu bölgelerde sıklık artmakta, yüzde 12'e kadar yükselmektedir. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 400 bin taşıyıcı ve 4 bin 500 talasemi hastası vardır. Beta talasemide, kansızlık belirtileri genellikle doğumda yoktur. Yaşamın 3 ila 6'ncı ayından sonra başlar, yaklaşık ayda bir sürekli kan verilmesini gerektiren ağır bir hastalıktır" diye konuştu.

TALASEMİNİN BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Anak, "Bu çocuklar kendileri için gerekli olan hemoglobini (kan düzeyini) yeterli miktarda yapamazlar ve halsizlik, solukluk, iştahsızlık, huzursuzluk, karaciğer ve dalak büyümesi, büyüme-gelişme geriliği ve özellikle yüz, kafa kemiklerindeki anormallikler hastalığa ait ana bulgulardır. Verilen kanların içindeki fazla demir vücuttan atılamaz ve deride, kalp, karaciğer, beyin, endokrin organlarda birikir ve bu organları bozarak kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, diyabet ve diğer biriktiği bölgelerde sorunlarla gider. Demir vücuttan uzaklaştırılamazsa erken yaşlarda sıralanan organların yetmezliği ile kaybedilirler. Talaseminin sık görüldüğü bölgelerde, aile hikayesi ve akraba evlilikleri de varsa, çocukta erken kansızlık geliştiğinde ve bulgular ortaya çıktıysa gerekli tam kan sayımı, periferik yayma, biyokimya, hemoglobin elektroforezi, genetik testler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KÖK HÜCRE VE KEMİK İLİĞİ NAKLİYLE TEDAVİ MÜMKÜN"

Hastaların 3-4 haftada bir kırmızı kan hücresi almak zorunda olduğuna işaret eden Prof. Dr. Anak, tedavilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sürekli demiri vücuttan atmaya yönelik kelatörleri derialtı, damardan veya ağızdan (en sık kullanım) kullanmak zorundadırlar. Artık dalak alınması çok nadir gerekmektedir. Etkin ve başarılı kan ve demir atıcı tedavilerle artık hastalar 50-60 yaşlarına kadar yaşıyorlar. Talasemi artık kronik bir hastalık haline gelmiştir. Ancak iyileştirici tedavi kök hücre nakli ve son zamanlarda deneysel nitelikte yapılan gen naklidir. Doku grubu uygun özellikle kardeş (taşıyıcı da olabilir) veya bankadan akraba dışı vericilerden çok gecikmeden (3-10 yaş) yapılan nakillerde başarı yüksektir. Başarı alıcı ve verici özelliklerine göre yüzde 60 ila 90 sağ kalım şeklindedir. Vericisi olmayan hastalarda doku grubu uygun verici kardeş IVF yöntemleriyle oluşturulabilir. Aynı yöntemle sağlıklı çocuk sahibi olmak da mümkündür. Nakil sonrası nadiren verici kemik iliği oturmaz veya ret olur; tekrar nakil gerekebilir. Gen nakli hızla gelişmekteyse de halen deneyseldir."

"LÖSEMİYE DÖNÜŞME RİSKİ YOK"

Talaseminin lösemiye dönüşüm riski olmadığını söyleyen Prof. Dr. Anak, "Talasemi taşıyıcılarının önemli bir kısmı kansızlık sorunu ile karşılaşırlar. Diğer kansızlık nedenleri tedaviyle düzelse de hemoglobin düzeyleri düşüktür. Bu kişilere gereksiz demir verilmesi sakıncalıdır. Folik asit takviyesi yararlı olsa da tartışmalıdır. Bunun dışında yaşa uygun normal beslenme yapılmalıdır" dedi.


- İstanbul
Türkiye, Akdeniz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:45 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor         
14:24
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 18:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Anak: Akdeniz anemisi kök hücreyle tedavi ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]