Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Vefat Etti.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Vefat Etti.

40 dakika önce

GEÇİRDİĞİ beyin kanamasının ardından ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Vefat Etti., System.String[]
GEÇİRDİĞİ beyin kanamasının ardından ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, AB eski Bakanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:26 Kaynak: DHA

Şişli, 28 Şubat, Beril Dedeoğlu, Güncel
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