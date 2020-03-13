Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.

Dedeoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dedeoğlu'nun kızı İlayda Bozoluk, oğlu Efe, eşi Hasan Basri ve kayınvalidesi Neriman Dedeoğlu ile kardeşi Ali Gümüş ve yakınlarına taziyelerini iletti.

İbrahim Kalın, törendeki konuşmasında, Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Beril Dedeoğlu'nun bir insan, kadın, eş, anne, ilim, fikir ve devlet insanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak kıymet verdikleri, sevdikleri, saydıkları güzel bir insan olduğunu dile getiren Kalın, kaybının çok acı olduğunu söyledi.

Ölümün herkes için olduğunu aktaran Kalın, "Ayet-i kerimede de dendiği gibi 'Her nefis bir gün ölümü mutlaka tadacaktır.' Arkasında hoş bir sada bıraktı. Kendisine dua eden insanlar, arkadaşlar, dostlar, bir aile ve öğrenciler bıraktı. Arkasında sadaka-i cariye olacak olan eserler bıraktı. İnşallah bıraktığı bu kutlu ve güzel miras ile anılmaya devam edecek. Rabbim dünyadayken yaptığı bütün hayır, hasenat işlerini cennette de fazlasıyla ecre tebdil eylesin. Bıraktığı eserleriyle talebeleriyle anılmaya devam edecek." diye konuştu.

Kalın, Dedeoğlu'nun bir devlet kadını olarak devletin ve milletin hizmetinde de önemli görevler üstlendiğine işaret ederek, "Kurulumuzun üyesi olarak da sadece fikriyle zihniyle değil aynı zamanda hayat neşesiyle enerjisiyle toplantılarımıza adeta bir iz bırakan, imza atan değerli bir akademisyen dostumuzdu, arkadaşımızdı, meslektaşımızdı. Kendisini hayırla yad ediyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Taksiratını hasenata tebdil eylesin." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, Dedeoğlu'nun mezarına çiçek bıraktı.

"Birçok alandaki hizmetleriyle hep hayırla hatırlayacağız"

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma törenine gönderdiği mesajı da okudu.

Mesajında, bir yıl önce bugün vefat eden uluslararası ilişkiler disiplininin önde gelen akademisyenlerinden, bilim ve devlet insanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nu rahmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beril Hocamız, ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, yetiştirdiği talebeler ve üstlendiği görevlerle daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirme gayreti içinde olmuştur. AB Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu üyeliği ve rektörlük gibi görevlerde bulunan, son olarak Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunda birlikte çalıştığımız rahmetli Dedeoğlu'nu, birçok alandaki hizmetleriyle hep hayırla hatırlayacağız. Görev yaptığı yerlerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı ve nezaketi ile tebarüz eden Beril Dedeoğlu'nu, vefatının birinci yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum."

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyeleri, akademisyenler ve Dedeoğlu'nun sevenleri katıldı.