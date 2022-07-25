Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den üniversite adaylarına: Sağlık alanını tercih edin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik sektörünün en az olduğu alan sağlık sektörü. Verilere göre sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de YKS tercihi yapacak öğrencilere sağlıkla alakalı bölümlere öncelik vermeleri konusunda önerilerde bulundu.

Sağlık eğitimi görenlerin işsiz kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdöl, rektörü olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tüm bölüm ve programlarını açarken, devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptıklarına dikkat çekti.

"SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAK BAŞLI BAŞINA BİR KAHRAMANLIK İŞİDİR"

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl şunları söyledi:

"Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, değişen ve gelişen teknoloji her şeyi ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın; hiç değişmeyen sabit bir değer vardır: Sağlık. O yüzdendir ki atalarımız "her işin başı sağlık" demiş. İnsanlar hayatı boyunca sağlığını korumaya gayret sarf etmiş, kudreti nispetince de başarılı olmuştur. Meslekler ehemmiyetlerine göre derecelendirilir; hatta bazılarına kutsiyet yüklenir. Bunların en başında sağlık profesyonelleri gelir. Çünkü sağlık profesyonelleri en kıymetli olan değerimize, yani sağlığımıza dokunarak harcarlar mesailerini. Onlar sayesinde kendi başımıza asla çözemeyeceğimiz hastalıklardan, sorunlardan, dertlerden korunmuş, kurtarmış oluruz. Esasen sağlık meslek mensubu olmak başlı başına bir kahramanlık işidir. Sağlık meslek mensupları, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek; insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir. Pandemi döneminde en ön cephede vazifesini iştiyak ve ihlasla yerine getirme çabasında olan sağlık meslek mensupları vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını kahramanlıklarıyla ve özverileriyle bir kez daha göstermiştir. Çok şükür sağlık meslek mensupları, mezunları mesleklerinin doğal bir yansıması olarak ülkemizde işsizlik sorununu en az yaşayan gruptur. YKS 2020 tercihlerinin yapıldığı bu günlerde öğrencilerimize seslenerek yapacağınız bu tercih sizin için "geleceğinizin tercihi"dir diyorum ve kıymetli öğrencilerimizi nacizane, hadimiyeti ile kıvanç ve onur duyduğum, ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih etmeye ve istikbaline emin adımlarla ilerlemeye davet ediyorum."

"DEVLET ÜNİVERSİTESİYİZ, ULAŞIMI KOLAY, İMKANLARI BOL"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olduğunu ve İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Trabzon'da fakülteleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdöl, "Üniversitemizi tercih eden öğrenciler, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin miras ve bir gelecek inşasını üstlenen üniversitemizde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Çok geniş ve güçlü bir eğitim kadromuz var. Lisans-ön lisans eğitimi için afiliasyon protokolü yaptığımız 60'tan fazla Eğitim Araştırma hastanesinden faydalanacak durumdayız. Staj imkanları açısından tercih şansımız çok. Kolay ulaşım imkanı ile de öğrencilerimizin şehirle bağı asla kopmaz" dedi.

AKADEMİK BAŞARI ÇOK ÖNEMLİ

Tercih edilecek üniversitenin akademik başarı grafiğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erdöl, "Yeri gelmişken ifade etmemiz gereken birkaç konuya da değinmeden geçmeyelim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, akademik başarılarda yükselen bir grafiğe sahiptir. Evet üniversitemiz bir başarı hikayesidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarının adresi değil ta kendisidir. 2015 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Hollanda'daki Leiden Üniversitesi bünyesindeki CWTS (Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi) Leiden Ranking tarafından açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına göre dünya genelinde 618., Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 5. Sırada yer almaktadır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin performansının değerlendirildiği "2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"nda yer alan değerlendirme kriterlerine göre ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısı, öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı ve açık erişim imkanı bulunan kurum adresli bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında üniversitemizi ilk sırada takdir etmiştir. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında da Hacettepe'nin ardından ikinci olduğumuzu gururla bilgilerinize sunmaktan kıvanç duyarım. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)" 2022 yılı sonuçlarına göre, en yüksek memnuniyet grubu olarak ifade edilen A PLUS grubunda yer almıştır" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE TERCİH EDERKEN GEÇMİŞİYLE ÖVÜNÜLECEK OLMASINA DİKKAT EDİN"

Üniversitedeki ve hayattaki başarısızlıkların temelinde yanlış tercihlerin önemli yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Üniversite tercihi sadece diploma almak için değil bir kültürün temsilcisi olunacağı için de son derece önemli. Bir üniversiteden diploma alıyorsunuz ve ömür boyu hem yapacağınız mesleğe sahip oluyorsunuz hem de o üniversitenin etiketini taşıyorsunuz. O yüzden öğrencilerimizin bilgilerini, becerilerini, kabiliyetlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve ömür boyu bu gurur duyacakları üniversiteleri tercih etmeleri son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE DÖNEMİNDE EDİNDİĞİNİZ BİLGİ BİRİKİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Üniversite dönemini öğrenciler için sosyal, kültürel, sportif imkanları ve en fazla bilgi birikimini toparlayacakları dönem olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Erdöl, "Öğrencilikte alacakları bilgi birikimini bir daha ömür boyu alamayacaklarını düşünmeleri lazım. Öğrenci adı üstünde her şeyi öğrenecek olan kişidir. Her şeyi sorgulayabilir, çevresindeki insanlar ona yardımcı olur ama mezun olduktan sonra aynı rahatlıkta öğrenme durumunda olamaz. Şimdi öğrenciler, eğitim görecekleri üniversiteyi ve ondan sonra ömür boyu çalışacakları mesleği seçecek. Benim önerim doğru tercihi yapmaları için durumlarını iyi değerlendirmeleri yönünde. Diploma için değil ömür boyu yapacakları mesleğin ve etiketini taşıyacakları üniversiteyi tercih edecekleri bilincinde olsunlar" açıklamasında bulundu.

"AİLELER ÇOCUKLARININ TERCİHLERİNE SAYGI DUYSUN"

Öğrencilerin aileleriyle aynı bakış açısına sahip olmalarının mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. Erdöl, "Ortak akıl ile hareket ediliyorsa ne ala ama üniversiteyi, mesleği ve şehri seçmeye zorlamak ileride çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. İdeal olan birlikte karar verebilmektir. Okuyup, mesleğini yapacak olan çocuklarımızdır. O yüzden ebeveyn olarak biraz daha toleranslı olmalıyız. Anne ve babalar tabii ki çocuklarının kötülüğünü istemez ama çocukların da tercihlerine saygı duymak gerekir. Çünkü çocuklarımızın olaylara bakış açıları çok farklı" dedi.

"SAĞLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLANLAR İŞSİZ KALMA KAYGISI GÜTMEZ"

Sağlık alanında tercih yapmayı düşünen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Erdöl sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık sektörü çok geniş ve ihtiyacın hiç bitmediği bir alan. Dolayısıyla bütün dünyada sağlık alanında çalışan insanlara olan ihtiyaç ortadadır. Tıp, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği… gibi mesleklerin hepsine ihtiyaç var. Yani işsiz kalma, iş bulamama sorunuyla karşı karşıya kalmaları imkansız. Bunun yanında batı lisanından birini öğrenmeleri de ideal olur. Bir sağlık mensubu diplomasını aldığında işi hazırdır diyebiliriz. Ben tercih eden bir öğrenci olsam sağlık bölümlerinden birisini tercih ederdim çünkü iş bulamama kaygım olmazdı. Ayrıca bu mesleği ifa ederken insanlara yardımcı olmanın zirvesinde oluyorsunuz. Bir noktada kendi hayatınızdan fedakarlık yaparak bir başkasının sağlığını ve mutluluğunu sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu da insana büyük bir manevi haz veriyor. Sağlık mensuplarının toplumda ayrıcalıklı konumda olduklarını da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben sağlık bölümlerinin tercih edilmesinde bu faktörlerin rol oynadığını düşünüyorum."